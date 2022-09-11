Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 14:33

Светофоры возле «Уфа-Арены» будут менять режим работы после матчей «Салавата Юлаева»

«Зеленый» будет гореть дольше на трех перекрестках
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Светофоры рядом с «Уфа-Ареной» на полчаса будут менять режим работы после окончания домашних матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев», чтобы водители не стояли в пробках

Светофоры рядом с «Уфа-Ареной» на полчаса будут менять режим работы после окончания домашних матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев», чтобы водители не стояли в пробках

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Светофоры рядом с «Уфа-Ареной» на полчаса будут менять режим работы после окончания домашних матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев», чтобы водители не стояли в пробках. Соответствующая договоренность была достигнута с «Уфагорсветом», сообщила пресс-служба команды в соцсетях.

– Раньше в игровой день выезд с арены занимал около 30 минут. В режиме «Хоккей», когда светофоры перенастроены на максимально быстрый выпуск машин после матчей, время сократилось до 15 минут, – рассказали в клубе.

В течение 30 минут после окончания матча «зеленый» для водителей будет гореть дольше на перекрестках улиц Ленина-Революционной (46 секунд вместо 26), Цюрупы-Революционной (83 вместо 42) и Цюрупы-Достоевского (45 вместо 35).