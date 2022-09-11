Светофоры возле «Уфа-Арены» будут менять режим работы после матчей «Салавата Юлаева»

Светофоры рядом с «Уфа-Ареной» на полчаса будут менять режим работы после окончания домашних матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев», чтобы водители не стояли в пробках Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Светофоры рядом с «Уфа-Ареной» на полчаса будут менять режим работы после окончания домашних матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев», чтобы водители не стояли в пробках. Соответствующая договоренность была достигнута с «Уфагорсветом», сообщила пресс-служба команды в соцсетях.

– Раньше в игровой день выезд с арены занимал около 30 минут. В режиме «Хоккей», когда светофоры перенастроены на максимально быстрый выпуск машин после матчей, время сократилось до 15 минут, – рассказали в клубе.

В течение 30 минут после окончания матча «зеленый» для водителей будет гореть дольше на перекрестках улиц Ленина-Революционной (46 секунд вместо 26), Цюрупы-Революционной (83 вместо 42) и Цюрупы-Достоевского (45 вместо 35).