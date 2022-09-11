Уфа вошла в тройку самых зеленых мегаполисов в рейтинге нейросети Роскосмоса

фото: ufacity.info

Уфе заняла третье место в ТОП-16 самых зеленых городов-миллионников России. Рейтинг составила нейросеть госкорпорации Роскосмос.

– При помощи данных космической съемки с группировки спутников «Канопус-В» проведен анализ уровня озеленения древесной растительностью и выполнена визуализация зеленых зон с пояснениями отношения площади городской застройки к площади парковых и зеленых зон, – рассказали в Роскосмосе.

Как следует из анализа, из 15,2 тыс. гектаров города 4,1 тыс. занимают парки, а 559,9 – скопления деревьев. Уровень озеленения центральной части города составляет 30,9%. Как отмечают исследователи, древесная растительность города «в значительной степени компенсирует промышленную нагрузку». Первое место в рейтинге заняла Пермь (35,9%), второе – Екатеринбург. Замыкает список Краснодар с уровнем озеленения в 8,1%.