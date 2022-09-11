Детей в Башкирии застали за возмутительным занятием

фото: соцсети

В башкирском городе Салавате подростки маркерами разрисовали остановочный павильон рядом с Вечным огнем на бульваре Салавата Юлаева. Очевидец заснял малолетних вандалов и опубликовал снимок в городском сообществе в соцсети.

Пользователи в комментариях под публикацией возмутились поведением детей.

– Честно, уже надоели рисовать где попало, не жалко труд людей? Все площадки, скамейки и подъезды в этих тегах, просто порча чужого труда и имущества. Рисуйте у себя дома на бумажках, – высказалась горожанка.

Напомним, в другом городе Башкирии – Агидели – местные подростки разгромили парк. Мэр пригрозил им уголовным преследованием.