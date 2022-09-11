В Уфе при ДТП с BMW и Mercedes пострадали четыре человека

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 11 сентября, в Уфе при ДТП с внедорожником и фургоном пострадали четыре человека. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

Авария случилась около десяти часов утра. На улице Большой Гражданской столкнулись BMW, за рулем которой находилась 35-летняя местная жительница, и перевозивший фрукты Mercedes Sprinter под управлением 39-летнего мужчины.

В инциденте пострадали четыре человека: оба водителя и по пассажиру с каждой машины: 40-летняя женщина из BMW и 45-летний мужчина из Mercedes.

Известно, что водитель внедорожника находилась в состоянии опьянения. Освидетельствование показало у нее 0,615 миллиграмм алкоголя на литры выдыхаемого воздуха. Кроме того, ее права были просрочены еще в прошлом году.