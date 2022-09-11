Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 11:57

Температура воздуха в Башкирии 12 сентября понизится до -2°

В республике ожидается переменная облачность с прояснениями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на понедельник, 12 сентября

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на понедельник, 12 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на понедельник, 12 сентября.

В республике ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений будет слабым.

Ночью температура воздуха понизится до +1, +6°, в отдельных районах региона возможны заморозки до 0,-2°. Днем столбики термометров покажут +11, +16°.

Ранее синоптики рассказали, когда в Башкирию придет потепление. Ждать осталось недолго.