Температура воздуха в Башкирии 12 сентября понизится до -2°

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на понедельник, 12 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на понедельник, 12 сентября.

В республике ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений будет слабым.

Ночью температура воздуха понизится до +1, +6°, в отдельных районах региона возможны заморозки до 0,-2°. Днем столбики термометров покажут +11, +16°.

Ранее синоптики рассказали, когда в Башкирию придет потепление. Ждать осталось недолго.