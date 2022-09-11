Хабиров рассказал о башкирском бегуне Миннивасике Абдуллине

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях 11 сентября рассказал об известном в республике бегуне Миннивасике Абдуллине. Спортсмен за свою карьеру преодолел дистанция в 1,5 больше, чем длина экватора. Он двукратный чемпион СССР и шестикратный чемпион России по лёгкой атлетике.

– За плечами Миннивасика Гатаулловича – четыре рекорда БАССР. Он лучший в беге на 1 000, 1 500, 3 000 и 5 000 м. Причём рекорд на дистанции 3 км – 7 мин. 51,2 сек. – никто не может побить вот уже 49 лет, – поделился Хабиров.

Миннивасики Абдуллин на фото слева // vk.com // Радий Хабиров

Руководитель региона добавил, что Абдуллин долгие годы консультировал сборную республики. В спортклубе «Гастелло» он воспитал пятерых мастеров спорта и восьмерых кандидатов. Сейчас 76-летний Миннивасик Гатауллович находится на заслуженном отдыхе, но продолжает поддерживать спортивную форму и бодрость духа.