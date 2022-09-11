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Глава Башкирии Радий Хабиров назвал дружбу народов главным богатством России. Об этом он сказал на пленарном заседании Межрегионального форума учителей родного языка и литературы. Мероприятие состоялось 10 сентября в уфимском конгресс-холле «Торатау»

– В трудную минуту вся наша многонациональная страна смогла объединиться. Это главное богатство, которое мы должны беречь. Для этого в обществе должно быть уважение к культуре, языкам и традициям народов, которые живут на огромной территории России. Именно вы, уважаемые учителя, играете в этом огромную роль, – отметил руководитель региона.

В то же время глава Башкирии указал, что в семьях с детьми необходимо популяризовать родные языки. По его словам, республика должна создать стимулы для сохранения национальных традиций и культур, «чтобы родители сами понимали, насколько это важно».