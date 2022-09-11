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Происшествия11 сентября 2022 8:14

В лесах Башкирии с помощью беспилотника обнаружили незаконный вывоз древесины

Инспекторы Минлесхоза задержали четыре машины, перевозившие деревья
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В лесах Баймакского и Бурзяинского района Башкирии с помощью беспилотника был обнаружен незаконный вывоз древесины

В лесах Баймакского и Бурзяинского района Башкирии с помощью беспилотника был обнаружен незаконный вывоз древесины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В лесах Баймакского и Бурзяинского района Башкирии с помощью беспилотника был обнаружен незаконный вывоз древесины. Об этом 9 сентября сообщил региональный Минлесхоз.

– Задержано четыре единицы транспортных средств, осуществляющих транспортировку древесины без оформленного в установленном порядке электронного сопроводительного документа. В отношении виновных лиц составлены административные протоколы, – передали в ведомстве.

Кроме того, инспекторы Минлесхоза выявили факт самовольного использования лесов для переработки древесины. В отношении нарушителя так же был составлен соответствующий административный протокол.