В лесах Башкирии с помощью беспилотника обнаружили незаконный вывоз древесины

В лесах Баймакского и Бурзяинского района Башкирии с помощью беспилотника был обнаружен незаконный вывоз древесины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В лесах Баймакского и Бурзяинского района Башкирии с помощью беспилотника был обнаружен незаконный вывоз древесины. Об этом 9 сентября сообщил региональный Минлесхоз.

– Задержано четыре единицы транспортных средств, осуществляющих транспортировку древесины без оформленного в установленном порядке электронного сопроводительного документа. В отношении виновных лиц составлены административные протоколы, – передали в ведомстве.

Кроме того, инспекторы Минлесхоза выявили факт самовольного использования лесов для переработки древесины. В отношении нарушителя так же был составлен соответствующий административный протокол.