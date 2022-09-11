11 сентября в единый день голосования в 25 муниципалитетах Башкирии проходят выборы. Избирательные участки будут работать до 21:00 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 11 сентября, в единый день голосования в 25 муниципалитетах Башкирии проходят выборы депутатов. Избирательные участки будут работать до 21:00. Об этом сообщил местный Центризбирком.

Как пояснили в ЦИК, сейчас проходят основные выборы депутатов Тукаевского сельсовета Аургазиного района, Абзаковского сельсовета Белорецкого района, а также дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления. Общая численность избирателей превышает 90,4 тыс. человек.

На 61 мандат претендуют 216 кандидатов: 61 – от партии «Единая Россия», 56 – от «Справедливой России-патриотов-за правду», 47 – от ЛДПР, 15 – от КПРФ и четверо – от «Новых людей». Остальные 33 претендента в депутаты являются самовыдвиженцами.