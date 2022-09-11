В Уфе ищут 17-летнего Линара Балягутдинова, пропавшего 6 сентября

В Уфе 6 сентября пропал 17-летний Линар Балягутдинов из села Иглино

В Уфе во вторник днем, 6 сентября, пропал 17-летний Линар Балягутдинов. Об этом 10 сентября сообщила волонтерская организация «Поиск детей». Там не уточнили обстоятельства исчезновения юноши.

Приметы: на вид – 17-18 лет, рост – 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, прямой нос, оттопыренные уши.

В день пропажи был одет в черную куртку с белыми полосками, синие трико и темно-синие кроссовки.

Всех, кто видел Линара Балягутдинова или знает, где он находится, просят позвонить по одному из телефонов: 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87 («Поиск детей») или 112.