Возможной причиной пожара в торговом центре «Меркурий» в Уфе могла стать аварийная работа электрооборудования

Названа возможная причина пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе

Возможной причиной пожара в торговом центре «Меркурий» в Уфе могла стать аварийная работа электрооборудования. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило ТАСС.

О вероятной причине пожара в ТЦ «Меркурий» стало известно во время доследственной проверки – опроса свидетелей начала возгорания и просмотра записей с камеры видеонаблюдения. Тогда выяснилось, что пожар возник на третьем этаже, рядом с мебельным магазином.

Ранее в ТЦ были выявлены нарушения требований пожарной безопасности – их было 56. После этого должна была пройти еще одна инспекция, но ее отменила прокуратура после введения моратория со стороны правительства.

Конкретная причина пожара в ТЦ «Меркурий» будет установлена в ходе дальнейших разбирательств.

Напомним, пожар в торговом центре произошел в пятницу вечером, 9 сентября. Через несколько часов после возгорания МЧС локализовали его на площади в 5,4 тыс. квадратных метров. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.