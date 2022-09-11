При пожаре в подъезде жилого дома в Уфе погибла женщина

фото: МЧС РБ

В Уфе при пожаре на лестничной площадке 5-этажного жилого дома на проспекте Октября, 105/1 погибла женщина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера службы спасения поступил 10 сентября в 22:40. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС.

– По прибытию пожарных в лестничной площадке на 1 этаже горел мусор и мотороллер на общей площади 3 квадратных метра, – передали в экстренном ведомстве. – Из подъезда эвакуировано 15 человек, из них 5 детей. Пожар удалось локализовать в 22:58. В 23:08 открытое горение ликвидировано.

В пожаре погибла 54-летняя женщина и пострадал 64-летний мужчина. Последнего медики скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу №18. По предварительным данным, также пострадала еще одна женщина – она получила перелом лодыжки, когда спрыгнула с первого этажа, спасаясь от пожара.