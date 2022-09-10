В Башкирии инвалид по зрению и его жена погибли в сильном пожаре

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре в котором погибли два человека. ЧП зарегистрировано минувшей ночью, 10 сентября, в Белорецке.

По предоставленным данным, ЧП произошло в 5:32 на Лесной улице. По прибытии спасатели увидели, что горит частный дом и надворные постройки. В 5:50 возгорание удалось локализовать, а в 6:10 - ликвидировать.

Во время тушения огня сотрудники ведомства сначала обнаружили тело 73-летнего инвалида по зрению, а чуть позже 64-летнюю женщину. Из огня удалось спастись дочери и 16-летней внучке погибшего.