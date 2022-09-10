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Происшествия10 сентября 2022 10:32

«Все еще стоит дым»: что сейчас происходит со сгоревшим ТЦ «Меркурий»

Корреспондент «КП-Уфа» передал последние данные с места происшествия
Источник:kp.ru
Сейчас пожарные все еще тушат здание

Сейчас пожарные все еще тушат здание

Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

Сегодня, 10 сентября, спасатели МЧС продолжают бороться с последствиями пожара, который начался в ТЦ «Меркурий» вчера вечером. В настоящий момент, со слов корреспондента «КП-Уфа», на месте происшествия все еще виден дым.

Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

– Напротив первого здания все ещё дым стоит. Крышу продолжают поливать. На месте больше десяти машин пожарных. Время от времени поднимется ветер, и дым усиливается, – рассказал очевидец.

В МЧС Башкирии подтвердили, что для погашения дыма с вертолета сбросили 2,7 тонн огнетушащего вещества и произвели три вертикальных сброса воды, которую брали из открытого источника.

Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ