«Все еще стоит дым»: что сейчас происходит со сгоревшим ТЦ «Меркурий»

Сейчас пожарные все еще тушат здание
Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ
Сегодня, 10 сентября, спасатели МЧС продолжают бороться с последствиями пожара, который начался в ТЦ «Меркурий» вчера вечером. В настоящий момент, со слов корреспондента «КП-Уфа», на месте происшествия все еще виден дым.
Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ
– Напротив первого здания все ещё дым стоит. Крышу продолжают поливать. На месте больше десяти машин пожарных. Время от времени поднимется ветер, и дым усиливается, – рассказал очевидец.
В МЧС Башкирии подтвердили, что для погашения дыма с вертолета сбросили 2,7 тонн огнетушащего вещества и произвели три вертикальных сброса воды, которую брали из открытого источника.
Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ