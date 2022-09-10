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Происшествия10 сентября 2022 7:01

Житель Уфы упал в шестиметровую траншею и не смог выбраться

Спасатели вытащили пострадавшего и передали медикам
Источник:kp.ru

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы сообщили, что минувшей ночью, 10 сентября, понадобилась помощь местному жителю. Мужчина упал в разрытую траншею на улице Энтузиастов,5 и не смог оттуда выбраться.

Информация о произошедшем поступила в 3:12 ночи. Когда спасатели прибыли на место, то увидели лежавшего на глубине шести метров пострадавшего. Рядом с ним были и ограждения.

Чтобы достать пострадавшего, спасатели спустились по лестнице и подняли его при помощи альпинистского снаряжения. Пока что как оказался в яме уфимец неизвестно.