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Общество10 сентября 2022 5:13

В Уфе срочно объявлены поиски пропавшей 12-летней девочки

В Уфе пропала 12-летняя Виолетта Федорова
Источник:kp.ru
Фото: Поиск детей - Башкортостан

Фото: Поиск детей - Башкортостан

В Уфе объявили поиски пропавшей 12-летней Виолетты Федоровой. Об этом сообщили волонтеры «Поиск детей – Башкортостан». По предоставленной информации, девочка вышла из дома и исчезла 9 сентября.

Приметы: рост около 156 см., глаза голубые, волосы светлые длинные.

Была одета: черно-желтые блестящие кроссовки, темные джинсы, куртка кофейного цвета, серая сумка.

Если у вас есть информация о пропавшей, сообщите ее, пожалуйста, по телефонам: 112, 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87.