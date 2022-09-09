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Общество9 сентября 2022 16:49

Жителей Уфы 10 и 11 сентября пригласили на гастрономический фестиваль

Гости мероприятия смогут попробовать кухню уфимских поваров
Источник:kp.ru

Администрация Уфы проинформировала о проведении гастрономического фестиваля «Есть». Жители и гости столицы смогут попробовать продукцию ресторанов, кафе и кофеен столицы Башкирии.

Проведение фестиваля запланировано на 10 и 11 сентября. В качестве хедлайнеров пригласили «Биртман» и «Волга-Волга»

На мероприятии запланированы также мастер-классы, благотворительные аукционы, выступление профессионалов бара и кухонь, презентация новых напитков и блюд.

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