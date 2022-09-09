Глава ГКЧС и вице-премьер правительства Башкирии на вертолете проверили леса на пожары

фото: ГКЧС РБ

Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров и вице-премьер местного правительства Ирек Сагитов на вертолете Ка-32А11ВС проверили леса республики на наличие пожаров. Поводом для этого послужил высокий класс пожароопасности в регионе. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

Общий маршрут пролета составил более 800 км. Лесных пожаров в Башкирии зарегистрировано не было, передал Гумеров.

фото: ГКЧС РБ

– Радовались неописуемой красоте наших лесов! Пролетая над лесными массивами Хайбуллинского района, где в прошлом году неделями тушили пожары, грустно было видеть сверху последствия огненной стихии, – поделился глава ГКЧС.

С начала года в Башкирии возникло 59 очагов лесных пожаров общей площадью 445 гектаров – это в 39 раз меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.