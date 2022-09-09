Стоимость продуктов для приготовления борща в Уфе составила 133 рубля

Стоимость продуктов для приготовления борща на четырех человек в Уфе составила 132,8 руб. – это на 25 рублей дешевле, чем в среднем по России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость продуктов для приготовления борща на четырех человек в Уфе составила 132,8 руб. – это на 25 рублей дешевле, чем в среднем по России. Об этом сообщил проект индекс-борща.рф, изучивший предложения в магазинах в первую неделю сентября.

Аналитики посчитали стоимость борщевого набора, исключив из него декоративные элементы и приправы, а также заменив говядину курицей. В итоге блюдо оценивалось по следующим ингредиентам: картофель (350 гр.), капуста (200), лук (80), морковь (80), свекла (130), чеснок (6), курятина (500), сметана (100) и хлеб (200).

Самые дорогостоящие борщи, согласно исследованию, готовят в городах Анадыре (404 руб.), Магадане (281,7), Норильске (276,6) и Петропавловск-Камчатском (252,5). Дешевле все ингредиенты для этого супа обходятся в Волгограде (110,4), Москве (111,8) и Нижнем Новгороде (114,7).