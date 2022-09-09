В Уфе с 9 по 12 сентября перекроют движение по улице Пушкина

В Уфе с 23:00 9 сентября по 6:00 12 сентября перекроют движение транспорта по улице Цюрупы на участке между Советской и Пушкина

В Уфе с 23:00 9 сентября по 6:00 12 сентября перекроют движение транспорта по улице Пушкина на участке между Советской и Цюрупы. Это связано с обустройством пешеходного перехода, объявили в городской администрации.

– Ремонтные работы будут выполняться при благоприятных условиях, – передали в мэрии.

Во время работы на участке изменится схема движения общественного транспорта. Отрезок улицы будут объезжать автобусные маршруты №14, 31, 51, 57, 57а, 211, 228, 234, 249 и 257к.

Схема перекрытия и движения автобусов // фото: ufacity.info

Администрация попросила уфимцев с пониманием отнестись к неудобствам и рекомендовала заранее планировать свой маршрут.