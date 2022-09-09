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Общество9 сентября 2022 16:05

Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется теплая погода

Специалисты также поделились прогнозом на эти выходные, 10 и 11 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Более теплая погода в республике ожидается лишь к середине следующей недели

Более теплая погода в республике ожидается лишь к середине следующей недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в Башкирии наступили осенние холода, трое последних суток МЧС предупреждало о ночных заморозках до -2°. Как рассказали в Башгидрометцентре со ссылкой на предварительные данные, более теплая погода в республике ожидается лишь к середине следующей недели – 14-16 сентября.

Как отметили синоптики, погода в республике на этой неделе находится под влиянием арктических воздушных масс. В выходные дни, 10 и 11 сентября ее характер существенно не изменится. В ночные часы температура воздуха составит +1, +7° (при прояснениях будут заморозки до 0,-2°). Днем +9, +15°. В области холодного фронта местами пройдут дожди разной интенсивности.