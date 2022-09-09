Какая погода будет в Башкирии в субботу, 10 сентября

В субботу в республике будет облачно, время от времени возможны прояснения. Местами пройдет небольшой дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на завтра, 10 сентября.

В субботу в республике будет облачно, время от времени возможны прояснения. Местами пройдет небольшой дождь. Северный ветер ожидается умеренным, до 10 метров в секунду.

Ночью температура понизится до +2, +7°, при прояснениях прогнозируются заморозки: 0, -2°. Днем солнце прогреет воздух лишь до +9, +14°.

Ранее в МЧС Башкирии предупредили, что в темное время суток и на рассвете на отдельных участках автодорог возникнет туман с видимостью до 500 метров.