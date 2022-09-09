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Общество9 сентября 2022 11:44

Какая погода будет в Башкирии в субботу, 10 сентября

Ночью в республике будет морозно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В субботу в республике будет облачно, время от времени возможны прояснения. Местами пройдет небольшой дождь

В субботу в республике будет облачно, время от времени возможны прояснения. Местами пройдет небольшой дождь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на завтра, 10 сентября.

В субботу в республике будет облачно, время от времени возможны прояснения. Местами пройдет небольшой дождь. Северный ветер ожидается умеренным, до 10 метров в секунду.

Ночью температура понизится до +2, +7°, при прояснениях прогнозируются заморозки: 0, -2°. Днем солнце прогреет воздух лишь до +9, +14°.

Ранее в МЧС Башкирии предупредили, что в темное время суток и на рассвете на отдельных участках автодорог возникнет туман с видимостью до 500 метров.