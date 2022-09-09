В Башкирии отец убил сына, потому что тот постоянно выгонял его из дома

В Салаватском районе Башкирии вынесли приговор 65-летнему местному жителю, который зарезал сына за то, что тот выгонял его из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Салаватском районе Башкирии вынесли приговор 65-летнему местному жителю, который зарезал сына за то, что тот выгонял его из дома. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба межрайонного суда.

Инцидент произошел 7 мая в селе Терменево, где 39-летний мужчина выгонял своего пожилого отца из дома, угрожая ножом. В ответ пенсионер сам трижды ударил сына холодным оружием в область груди и плеча. От полученных ранений потерпевший скончался.

– Свидетели охарактеризовали подсудимого с положительной стороны как трудолюбивого, спокойного человека, занимающегося личным подсобным хозяйством. Погибший сын нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, жил на пенсию отца. Отец неоднократно жаловался окружающим на плохое поведение сына, периодически выгоняющего его из дома, – передали в инстанции.

Суд учел характеристику и возраст подсудимого, а также аморальное поведение потерпевшего и приговорили его к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.