В Уфе МВД начало проверку по факту скандала в детской клинике

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе полиция начала проверку по факту скандала в детской стоматологической поликлиники №7.

На днях в медучреждении случился конфликт между молодой матерью и персоналом. В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого было запечатлено, как женщина осыпает работницу регистратуры оскорблениями и угрозами.

Как сообщила «КП-Уфа» пресс-служба регионального Минздрава, женщина обратилась в клинику в 20:15 без предварительной записи. Так как в учреждении есть круглосуточный кабинет неотложной помощи в оказании услуг ей отказано не было. Однако перед скандалисткой была очередь из одного-двух человек, и ей пришлось ждать приема 15-20 минут. Ребенку все же была оказана необходимая помощь, после чего женщина поблагодарила врача и принесла ему извинения.

Тем не менее, сотрудница регистратуры, как сообщается, никаких извинений не получила, из-за чего она обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе республиканского МВД «КП-Уфа» подтвердили данную информацию.

– В полицию сообщение поступило. В настоящее время проводится проверка, – рассказали правоохранители.