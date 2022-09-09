ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей на выходных

В этих выходные дни, 10 и 11 сентября, ГИБДД Башкирии проведет на дорогах республики массовые проверки водителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этих выходные дни, 10 и 11 сентября, ГИБДД Башкирии проведет на дорогах республики массовые проверки водителей. Об этом предупредил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– [Рейды] направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и недопущение грубых нарушений правил дорожного движения в том числе и пресечение фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также будет обращено внимание перевозке детей, лишенным права управления и пассажирским перевозкам, – пояснил руководитель дорожной полиции республики.

Вечером и ночью наряды ДПС будут дежурить на места проведения массовых мероприятий – в том числе и возле развлекательных заведений. Севастьянов предупредил, что массовых проверках будут участвовать СМИ, и призвал водителей не быть «героями новостных лент». Начальник ГИБДД Башкирии также попросил всех участников дорожного движения не оставаться в стороне от проблемы пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, или управляют машиной в нетрезвом состоянии.