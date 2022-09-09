На реке в Башкирии перевернулась лодка с тремя рыбаками, один из них утонул

Вечером 8 сентября на реке Белой рядом с селом Старый Буртюк в Краснокамском районе Башкирии перевернулась лодка с тремя рыбаками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 8 сентября на реке Белой рядом с селом Старый Буртюк в Краснокамском районе Башкирии перевернулась лодка с тремя рыбаками. Один из них утонул. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Трое мужчин во время рыбной ловли перевернулись на лодке, в результате чего, к сожалению, один из них утонул. Двое других мужчин выбрались на берег самостоятельно, – передали в экстренном ведомстве.

Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов. Они разбираются в причинах инцидента.