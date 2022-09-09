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Происшествия9 сентября 2022 7:58

На реке в Башкирии перевернулась лодка с тремя рыбаками, один из них утонул

Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Вечером 8 сентября на реке Белой рядом с селом Старый Буртюк в Краснокамском районе Башкирии перевернулась лодка с тремя рыбаками

Вечером 8 сентября на реке Белой рядом с селом Старый Буртюк в Краснокамском районе Башкирии перевернулась лодка с тремя рыбаками

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 8 сентября на реке Белой рядом с селом Старый Буртюк в Краснокамском районе Башкирии перевернулась лодка с тремя рыбаками. Один из них утонул. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Трое мужчин во время рыбной ловли перевернулись на лодке, в результате чего, к сожалению, один из них утонул. Двое других мужчин выбрались на берег самостоятельно, – передали в экстренном ведомстве.

Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов. Они разбираются в причинах инцидента.