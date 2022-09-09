В федеральный резерв кадров высшего уровня вошли шесть министров Башкирии

Шесть министром Башкирии вошли в федеральный резерв управленческих кадров высшего уровня

Шесть министром Башкирии вошли в федеральный резерв управленческих кадров высшего уровня. Перечень опубликован на портале Госслужба.

В федеральный кадровый резерв от республики вошли министры:

– внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева (на посту с 2020 года);

– торговли и услуг Алексей Гусев (с 2019);

– экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов (с 2019);

– земельных и имущественных отношений Наталья Полянская (с 2020);

– цифрового развития государственного управления Геннадий Разумикин (с 2018);

– энергетики и инновации Александр Шельдяев (с 2019).

Кроме того, в список были включены несколько первых замов министров: от Минкульта – Наталья Лапшина, от Минобра – Ильдар Мавлетбердин, от Минтруда – Юрий Мельников и от Минэкономразвития – Айрат Фахретдинов.

Федеральный резерв управленческих кадров – это база данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных и региональных органов власти и госкорпораций.