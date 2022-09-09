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Общество9 сентября 2022 6:04

В Башкирии с 7 по 10 сентября будут праздновать День национального костюма

Для жителей республики подготовили мероприятия
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Радий Хабиров иногда носит костюм, похожий на камзол башкирского воина

Радий Хабиров иногда носит костюм, похожий на камзол башкирского воина

В Башкирии с 7 пор 10 сентября празднуют День национального костюма.

Необычный праздник утвердил глава Башкирии Радий Хабиров в 2020 году. Он отмечается дважды за год – третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. В этот день чиновники и муниципальные сотрудники наряжаются в свои национальные костюмы и выкладывают фотографии в соцсети.

По данным Минкульта республики, программа празднования Дня национального костюма в сентябре 2022 года началась еще 7 сентября. В этот день в Цветаевском литературном историко-культурном центре в Белебеевском районе республики обсудили историю русского национального костюма. 9 сентября в уфимском парке Якутова можно будет увидеть национальные костюмы народов Башкирии и выставку народных умельцев.

Также в Минкульте Башкирии пригласили жителей республики присоединиться к госслужащим и выкладывать свои фотографии и видео в национальных костюмах.