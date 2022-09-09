Госжилнадзор по требованию прокуратуры проверит доначисление платы за тепло в Уфе

Госжилнадзор Башкирии по требованию местной прокуратуры проверит обоснованность начислений жителям Уфы платы за отопление за ноябрь 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госжилнадзор Башкирии по требованию местной прокуратуры проверит обоснованность начислений жителям Уфы платы за отопление за ноябрь 2019 года. О перерасчете ранее предупреждали «Уфимские инженерные сети».

– В августе 2022 года «Уфимские инженерные сети» собственникам помещений в домах Уфы доначислена плата за услугу «отопление» за ноябрь 2019 года, – передали в пресс-службе надзорного ведомства 9 сентября. – Государственным комитетом РБ по жилищному и строительному надзору начата внеплановая проверка обоснованности указанного доначисления платы.

На основании проверки Госжилнадзора прокуратура даст оценку действиям уполномоченных органов и при необходимости примет меры реагирования.

Ранее в «УИС» объясняли, что перерасчет связан с изменением способа начисления платы за отопление и коснется только тех жителей, кто получает квитанции от ЕРКЦ.