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Общество9 сентября 2022 5:48

Госжилнадзор по требованию прокуратуры проверит доначисление платы за тепло в Уфе

Речь идет о некоторых абонентах «УИС». В августе им сделали перерасчет за отопление, предоставленное еще в ноябре 2019 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Госжилнадзор Башкирии по требованию местной прокуратуры проверит обоснованность начислений жителям Уфы платы за отопление за ноябрь 2019 года

Госжилнадзор Башкирии по требованию местной прокуратуры проверит обоснованность начислений жителям Уфы платы за отопление за ноябрь 2019 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госжилнадзор Башкирии по требованию местной прокуратуры проверит обоснованность начислений жителям Уфы платы за отопление за ноябрь 2019 года. О перерасчете ранее предупреждали «Уфимские инженерные сети».

– В августе 2022 года «Уфимские инженерные сети» собственникам помещений в домах Уфы доначислена плата за услугу «отопление» за ноябрь 2019 года, – передали в пресс-службе надзорного ведомства 9 сентября. – Государственным комитетом РБ по жилищному и строительному надзору начата внеплановая проверка обоснованности указанного доначисления платы.

На основании проверки Госжилнадзора прокуратура даст оценку действиям уполномоченных органов и при необходимости примет меры реагирования.

Ранее в «УИС» объясняли, что перерасчет связан с изменением способа начисления платы за отопление и коснется только тех жителей, кто получает квитанции от ЕРКЦ.