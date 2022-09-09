В Уфе двоих полицейских задержали за получение взятки в 400 тыс. рублей

В Уфе двоих оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали за получение взятки в 400 тыс. рублей

В Уфе двоих оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали за получение взятки в 400 тыс. рублей. Об этом 9 сентября сообщили в региональных Следственном комитете и МВД.

По версии следствия, в августе полицейские предложили жителю Уфы дать им 400 тыс. рублей, чтобы он избежал уголовного преследования – против него велась проверка из-за подозрения в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники СК и ФСБ Башкирии задержали одного из оперуполномоченных при получении денег. Впоследствии был задержан и второй. Против них возбудили уголовное дело о крупной взятке по предварительному сговору. На время следствия обоих отправили под домашний арест.

Руководство МВД тем временем назначила служебную проверку. Если вина полицейских будет доказана, их уволят из органов по отрицательным основаниям, и они «понесут наказание в установленном законом порядке».