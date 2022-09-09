После поставки автобусов в Уфу жители других городов Башкирии потребовали такие же

фото: vk.com // Радий Хабиров

8 сентября глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях отчитался об очередной – уже второй за десять дней – поставке автобусов «Нефаз» для Уфы. В комментариях под публикацией собрались жители других городов республики, которые пожаловались на отсутствие достаточного количества машин на пассажирских перевозках и потребовали закупить транспорт.

– А почему только в Уфе новые автобусы? А другие города? Зауралье, вообще с транспортом беда! Белорецк, Учалы, Сибай не то что новых, даже старых автобусов нет! – написал Вячеслав Сырцов.

К нему присоединилась Светлана Плешкова из Нефтекамска, где и были произведены переданные Уфе автобусы: «В самом Нефтекамске, откуда эти автобусы, их тоже НЕТ. Нет расписания даже. Автобусы городские ездят с интервалом час-полтора. Да и то по свободному графику».

На претензию последней отреагировал Минтранс Башкирии. Сотрудница пресс-службы ведомства Эрика Нажимова пояснила, что в Уфу новые автобусы поступили в рамках инфраструктурного кредита. В договоре было указано, что машины закупаются исключительно для Уфимской агломерации – на маршруты массовой застройки. Транспорт был направлен в микрорайоны с острой нехваткой общественного транспорта. Также в Минтрансе отметили, что госперевозчик «Башавтотранс» перераспределил свой автопарк и направил в Нефтекамск три автобуса большого класса.