В Башкирии разыскивают пропавшую под Уфой в тапочках Анастасию Иванову

В МВД Башкирии разыскивают пропавшую 17-летнюю Анастасию Иванову.

В пресс-службе ведомства сообщили, что до таинственной пропажи девушка проживала в общежитии в селе Михайловка Уфимского района. Вечером 3 сентября Анастасия вышла из дома, а после этого перестала выходить на связь с родными. Обеспокоенные граждане обратились за помощью к волонтерам и полицейским.

Приметы пропавшей: на вид 18-19 лет, рост 150 см, плотное телосложение, серые глаза, волосы темные до плеч, губы тонкие, над верхней губой шрам.

Была одета: черная толстовка и темные брюки, на ногах тапочки.

Если вы знаете, где сейчас может находиться Анастасия, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 102.