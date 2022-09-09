При пожаре в нежилом доме в центре Уфы погиб человек

фото: МЧС РБ

При пожаре в нежилом доме по улице Аксакова в Уфе ночью 9 сентября погиб человек. Его личность устанавливается. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов поступил в диспетчерскую службы спасения в 2:05. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС.

– Пожар произошел в двухэтажном доме размером 10 на 12 метров. Пожар потушен, – передали в экстренном ведомстве. – В ходе тушения, к сожалению, обнаружен погибший, личность устанавливается.

фото: МЧС РБ

Расследованием пожара занимаются дознаватель МЧС и следственно оперативная группа.