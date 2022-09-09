В Уфе молодая мать устроила скандал в детской клинике

Фото: Соцсети

В Уфе в детской стоматологической клинике молодая мать устроила скандал. Видео, на котором бы запечатлен конфликт между женщиной и персоналом учреждения, появилось недавно в социальных сетях.

На кадрах видеоматериала можно увидеть, как женщина кричит на работницу регистратуры, сопровождая свою истеричную тираду отборной матершиной. Что послужило причиной конфликта, по видео не ясно, однако его явно обострило то, что сотрудница клиники имела неосторожность дотронуться до мобильного телефона разъяренной особы. Сама же барышня, кстати, по ее словам, является супругой влиятельного человека.

– Тебе еще знаешь сколько лет на него работать? Ты отсюда не уедешь, если моего ребенка сейчас не примут, поняла?! Ты знаешь, чьего ребенка я сюда привезла, кто наш папа? Рот свой закрыла и позвала врача сюда! Еще раз тронешь мой телефон – ты его проглотишь, поняла?! – восклицает женщина на видео.

У большинства пользователей социальных сетей поведение женщины вызвало ожидаемую реакцию: граждане находят ее поступок грубым и хамским.

– Бедный администратор! Сочувствую ей! Осень, обострение началось, – пишет Анна Д.

– Если папа такой крутой, чего по поликлиникам бегает? Заплатила бы, на дом приехали бы лечить со всем оборудованием, – отмечает Ольга В.

– Так обычно начинают угрожать те, кто в действительности ничего не стоят по жизни и никакой блатной защиты у них нет! Просто очередная маргинальная особь, – считает Александр З.

Примечательно, что среди граждан нашлись и те, кто предположил, что причиной конфликта могло послужить и неприемлемое поведение сотрудников клиники.

– Многое зависит и от самого персонала. У нас в городе есть некие работники, которые и уважения не заслуживают вообще. К ним на «вы», а у них они корона выше головы, – написала Анастасия И.