В Уфе в детской больнице создали уникальную для России службу

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В Уфе в детской клинической больнице №17 была создана служба острой боли. Об этом со ссылкой на слова главного врача учреждения Нурсили Абсалямовой сообщили корреспонденты газеты «Республика Башкортостан».

Организованная паллиативная служба, по словам специалиста, «уникальна даже в масштабах России». Здесь оказывается помощь особенно тяжелым пациентам. Обслуживание получают дети из нескольких районов Башкирии.

Абсалямова утверждает, что служба острой боли укомплектована всем необходимым, недавно в рамках национального проекта медики получили два специально оборудованных автомобиля.