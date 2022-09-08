В Башкирии подешевели огурцы, помидоры и картофель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии упали цены на огурцы, помидоры и картофель. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно статистике, с 29 августа по 5 сентября огурцы подешевели на 1,8% (средняя цена составила 55,21 рублей), помидоры – на 2% (61,83 рубль), картофель – на 7% (27,68 рублей). Больше всего за неделю упал в цене репчатый лук, его стоимость снизилась на 13,2% (средняя цена – 32,26 рубля).

Также есть товары, которые и подорожали за неделю. Например, куриные яйца выросли в цене на 3,7% (средняя цена за 10 штук – 56,87 рублей), свинина (кроме бескостного мяса) – на 1,3% (средняя цена – 295,58 рублей), вареная колбаса – на 4,4% (390,13 рублей). Больше всего подскочила стоимость овощных консервов для детского питания – на 5,3% (средняя цена – 631,2 рубль)