В Уфе завершают стройку двух проблемных высоток

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В Октябрьском районе Уфы завершают стройку двух проблемных домов. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Долгострои расположены на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов. Скоро в них должны заселиться 300 семей. По словам заместителя министра строительства и архитектуры Артема Ковшова, дома готовы на 90% и 60%. Завершить строительство планируется в четвертом квартале текущего года.

Изначально строительство многоэтажек НПО «Сомострой» должно было завершиться в конце 2017 года. Однако 23 июля 2020-го региональный Арбитражный суд признал застройщика банкротом. В минувшем декабре права собственности на объекты перешли Фонду защиты прав дольщиков республики, и уже в январе строительные работы возобновились.