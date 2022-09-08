В Башкирии скончался первый главрач Центра СПИД Шамиль Габбасов

Фото: vk.com/centrspid_ufa

В Башкирии скончался первый главный врач Республиканского Центра СПИД Шамиль Габбасов. Печальное известие сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Специалист был у истоков создания и организации службы по профилактике и борьбе со СПИДом в республике. Он руководил Центром СПИД с момента открытия более 15 лет. Также Габбасов организовал сеть из 14 лабораторий по исследованию крови на ВИЧ. Помимо прочего, под его руководством были внедрены методы диагностики ВИЧ и СПИД-ассоциированных заболеваний.

– Профессионал высочайшего класса и замечательный человек. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – написали о нем коллеги из Центра СПИД.