В Уфе возобновили работу автобусного маршрута №264

В Уфе с сегодняшнего дня, 8 сентября, возобновилось движение маршрута №264, который проходит по улице Комсомольской

В Уфе с сегодняшнего дня, 8 сентября, возобновилось движение автобусного маршрута №264, который проходит по улице Комсомольской. Об этом сообщила мэрия.

– Протяженность маршрута составляет 18 километров, время совершения одного рейса – 50 минут. На данный момент на линии работают 2 автобуса малого класса, стоимость проезда составляет 35 рублей, – передали в администрации.

Там добавили, что в процессе работы маршрута количество автобусов на нем будет увеличено.

Маршрут №264 курсирует между микрорайоном Сипайлово и историческим центром города, проезжая улицы Гагарина, Жукова, Академика Королева, Бикбая, Сипайловскую, Менделеева, 50 лет СССР, Комсомольскую, 8 Марта, Айскую, Достоевского, Ветошникова, Кирова, Ленина, Пушкина, Аксакова, Заки Валиди и Мажита Гафури.