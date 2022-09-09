Минтранс назвал маршруты в Уфе, по которым будут ездить новые автобусы

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Сегодня, 8 сентября, в Уфу поступила партия из 26 больших автобусов «Нефаз» для пассажирских перевозок. По данным Минтранса Башкирии, новый транспорт будет курсировать по маршрутам, которые обслуживают жителей Затона, Демы, Сипайлово и Инорса.

– Учитывая активную застройку микрорайонов и увеличение пассажиропотока, по маршрутам №30, 30к, 39, 57, 226 планируется заменить автобусы среднего класса и увеличить количество автобусов на маршрутах, – передали в ведомстве. – Увеличение количества автобусов предполагается также на маршрутах №51/51а, 74, 69.

В Минтрансе добавили, что новые автобусы вмещают до 105 человек. Они оснащены системами видеонаблюдения и информирования пассажиров, ГЛОНАСС, тахографом и специальным местом для инвалидной коляски. В салонах также установлен кондиционер и разъемы для зарядки телефонов.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в башкирскую столицу прибыли еще 37 автобусов. О том, какие маршруты сейчас обслуживают они, рассказали в мэрии.