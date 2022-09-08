Вместо Чичериной хедлайнером патриотического фестиваля в Уфе станет Денис Майданов

Вместо Юлии Чичериной хедлайнером патриотического фестиваля «Боевая высота» в Уфе станет музыкант Денис Майданов
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Вместо Юлии Чичериной хедлайнером патриотического фестиваля «Боевая высота» в Уфе станет музыкант Денис Майданов. Об этом в соцсетях 8 сентября сообщили организаторы мероприятия.
– В программе [фестиваля] – легенды ветеранско-патриотических песен Уфы и Димитровграда, Москвы и Ульяновска, Ростова и Севастополя, Ярославля и Казани, молодежные группы Уфы и республики. Специально приглашённым гостем будет Денис Майданов, – передали организаторы.
Фестиваль состоится 18 сентября на площадке этно-парка «Ватан». Начало – в 18:00.
Напомним, изначально хедлайнером концерта должна была стать певица Юлия Чичерина, однако 1 сентября ее выступление отменилось. С чем это связано, неизвестно.