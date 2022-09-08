Под Уфой без вести пропала 17-летняя Анастасия Иванова

фото: «БашРегионСпас»

В Уфимском районе без вести пропала 17-летняя Анастасия Михайлова из села Михайловки. О ее местонахождении ничего неизвестно с 3 сентября. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы пропавшей: рост – 150 см, плотное телосложение, темные волосы до плеч, зеленые глаза.

Была одета в черную толстовку, темные брюки и тапочки.

Всех, кто видел Анастасию или знает о ее местонахождении, просят обратиться по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.