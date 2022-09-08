В одном из городов Башкирии обнаружили 100 кв. м земли, загрязненной нефтью

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным бездействие со стороны мэрии Октябрьского и Минземимущества Башкирии. Правоохранительных орган потребовал от них провести очистку и рекультивацию земель

В башкирском городе Октябрьском обнаружили 100 квадратных метров земли, загрязненной нефтесодержащей жидкостью. Об этом 8 сентября сообщила региональная прокуратура.

Как пояснили в ведомстве, до 2011 года участок находился в пользовании нефтяной компании. После рекультивации его вернули муниципалитету. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что эта территория, а также земля по соседству загрязнены нефтесодержащей жидкостью.

– Проведенный химический анализ состава почвы показал высокий уровень загрязнения земель нефтепродуктами, – передали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным бездействие со стороны мэрии Октябрьского и Минземимущества Башкирии. Правоохранительных орган потребовал от них провести очистку и рекультивацию земель.