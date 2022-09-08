С начала транспортной реформы Башкирия закупила более 1 тыс. единиц общественного транспорта

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 8 сентября, в Уфу поступило еще 26 больших автобусов «Нефаз» для пассажирских перевозок. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Уже 1006 автобусов малого, среднего и большого классов закупила республика с начала транспортной реформы. Обновляют транспорт и частные перевозчики, – написал руководитель региона.

Он добавил, что новая партия автобусов «усилит самые востребованные у жителей маршруты».

Напомним, предыдущая партия из 37 автобусов поступила в Уфу 29 августа. В мэрии рассказали, какие рейсы сейчас обслуживают эти машины.