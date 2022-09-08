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Общество8 сентября 2022 9:58

Минздрав назвал болезни, от которых чаще всего умирают жители Башкирии

Ведомство озвучило статистику за январь-июнь 2022 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Минздрав Башкирии назвал болезни, от которых чаще всего умирали местные жители по итогам января-июня текущего года

Минздрав Башкирии назвал болезни, от которых чаще всего умирали местные жители по итогам января-июня текущего года

Минздрав Башкирии назвал болезни, от которых чаще всего умирали местные жители по итогам января-июня текущего года. Об этом 8 сентября сообщило издание «Мой Башкортостан».

Одной из основных причин смертности стали болезни системы кровообращения – на их долю приходится 31,6% умерших пациентов. 12,5% летальных исходов случились из-за злокачественных и доброкачественных новообразований, 7,2% – по причине болезней, 7,1% – из-за болезней органов дыхания. Еще 6,1% скончались в результате несчастных случаев, отравления и травм.