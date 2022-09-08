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Происшествия8 сентября 2022 9:22

Прокуратура завела дело против подрядчика из-за потопа в УКСИВТе

Помещения учреждения залило водой 5 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Подслушано УКСИВТ

фото: vk.com // Подслушано УКСИВТ

Прокуратура завела административное дело против подрядчика, по вине которого случился потоп в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники (УКСИВТ). Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, учреждение и компания «Реалстроймонтаж» заключили контракт на капитальный ремонт кровли. Фирма демонтировала покрытие крыши, допустив просчеты в объемах работы и влиянии осадков. Также не были приняты меры по обеспечению безопасности. Как итог – прошедший 5 сентября дождь попал в помещения колледжа, который из-за этого понес имущественный ущерб.

Против гендиректора «Реалстроймонтажа» завели административное дело по статье о нарушении обязательных требований в сфере строительства. В адрес руководителя компании также было внесено представление.