Прокуратура завела дело против подрядчика из-за потопа в УКСИВТе

фото: vk.com // Подслушано УКСИВТ

Прокуратура завела административное дело против подрядчика, по вине которого случился потоп в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники (УКСИВТ). Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, учреждение и компания «Реалстроймонтаж» заключили контракт на капитальный ремонт кровли. Фирма демонтировала покрытие крыши, допустив просчеты в объемах работы и влиянии осадков. Также не были приняты меры по обеспечению безопасности. Как итог – прошедший 5 сентября дождь попал в помещения колледжа, который из-за этого понес имущественный ущерб.

Против гендиректора «Реалстроймонтажа» завели административное дело по статье о нарушении обязательных требований в сфере строительства. В адрес руководителя компании также было внесено представление.