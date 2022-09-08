«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне, обыграв минское «Динамо»

фото: ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ, обыграв на выезде минское «Динамо» со счетом 2:4.

Уфимцы пропустили в самом начале встречи – за хозяев отличился Райан Спунер. К концу первого периода СЮ сравнял счет благодаря броску Александра Хмелецкого. Во втором отрезке «Динамо» вновь вырвалось вперед, шайбой отметился Райан Спунер.

Заключительная часть игры была за «юлаевцами». В середине периода забил Сергей Шмелёв, сделав счет 2:2. В последние десять минут встречи по голу оформили Александр Хмелевский и Владислав Картаев.

По итогам матча «Салават Юлаев» занял третью строчку в таблице Восточной конференции.

«Динамо» (Минск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3).

Голы:

1:0 (01:04) – Райан Спунер (Седрик Пакетт, бол.);

1:1 (19:17) – Александр Хмелевский (Александр Кадейкин, бол.);

2:1 (37:25) – Райан Спунер (Джозеф Душак, Брэндон Козун, бол.);

2:2 (49:07) – Сергей Шмелёв (Евгений Бирюков, Шакир Мухамадуллин, бол.);

2:3 (52:37) – Александр Хмелевский (Сергей Шмелёв, Райан Мёрфи, бол.);

2:4 (59:50) – Владислав Картаев (в пустые ворота).