С 9 сентября увеличится число авиарейсов из Уфы в Иркутск

С пятницы, 9 сентября, авиакомпания S7 Airlines запустит третий еженедельный рейс из Уфы в Иркутск Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пятницы, 9 сентября, авиакомпания S7 Airlines запустит третий еженедельный рейс из Уфы в Иркутск. Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и пятницам. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

– На данном направлении перевозчик задействует самолёты типа Airbus A320neo, вмещающие до 164 пассажиров, – рассказали в авиагавани. – Время в полете - 4 часа 20 мин.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с 15 сентября из Уфы откроется прямой авиарейс в Омск, а с 18 – в Грозный.