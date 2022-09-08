В Башкирии вынесли приговор мужчине, который подвесил за ошейник собаку и забил ее топором

Мировой судья Иглинского района Башкирии вынес приговор 62-летнему местному жителю, который подвесил за ошейник собаку и забил ее топором

Мировой судья Иглинского района Башкирии вынес приговор 62-летнему местному жителю, который подвесил за ошейник собаку и забил ее топором. Об этом 8 сентября сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в конце мая. Обвиняемый – житель района Кузьминки – у себя во дворе за металлический ошейник подвесил на самодельном турнике свою собаку и обухом топора несколько раз ударил ее по голове и телу. От полученных травм она скончалась.

Подсудимый признал вину в преступлении. По уголовному делу о жестоком обращении с животным со смертельным исходом ему назначили 300 часов обязательных работ.