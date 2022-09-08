Хамитов объяснил, почему снегоплавильный пункт на Сагита Агиша в Уфе не будет дурно пахнуть

В администрации Уфы объяснили горожанам, что будущий снегоплавильный пункт на Сагита Агиша будет безопасным.

Инициативная группа граждан, живущих в новом ЖК рядом с местом строительства снегоплавильного пункта, выступила против возведения комплекса. Местные жители утверждают, что от пункта будет распространяться неприятный запах, а проезжающие по его территории грузовики не дадут жильцам отдыхать.

Главный коммунальщик Уфы Рустем Хамитов успокоил горожан, что снегоплавильный пункт не будет приносить местным жителям неудобств. По словам чиновника, в работе пункта будет использоваться специальное оборудование, которое нейтрализует неприятный запах от сточных вод, которым топят снег. Также он отметил, что при проектировании комплекса учитывается санитарно-защитная зона.

Сейчас в мэрии Уфы завершают работу по созданию документации на строительство снегоплавильного пункта на Сагита Агиша. После этого проект отправят на госэкспертизу. Если не возникнет никаких проблем, подрядчика на строительство пункта начнут искать в октябре 2022 года.

О том, как работает пока единственный снегоплавильный пункт в Уфе, мы писали в 2020 году.